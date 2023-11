Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at IT-systemene på sykehusene ikke fungerer, og at Helseplattformen er klart dårligst.

Frps Bård Hoksrud mener Helseplattformen nå må skrinlegges.

– Jeg forventer at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) endelig griper inn og slutter å skyve helseforetaket foran seg. Hele systemet må skrotes, slik at vi ikke sløser bort enda mer verdifulle ressurser i helsevesenet og slutter å sette pasienter liv og helse på spill, sier Hoksrud.

Rødt mener også plattformen må stanses.

– Dette bør være enda en vekker. Vi kan ikke lenger se på at et datasystem som ikke fungerer sliter ut ansatte, svekker pasientsikkerheten og tapper sykehuset for penger. Ingen flere sykehus må tvinges til å ta i bruk dette før problemene er løst, sier Seher Aydar.