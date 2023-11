Flyet, en Boeing 747 operert av Air Atlanta Icelandic, hadde nettopp startet turen over Atlanterhavet da piloten kontaktet flytårnet på Logan internasjonale lufthavn i Boston og sa at en hest hadde kommet seg løs i lasterommet.

– Vi har ikke noe problem med å fly, men vi må returnere til New York. Vi klarer ikke å få hesten tilbake i båsen, sa piloten ifølge et lydopptak innhentet av Youtube-kanalen You Can See ATC.

Hendelsen fant sted torsdag forrige uke.

Piloten sa videre at han måtte dumpe 20 tonn drivstoff for å kunne snu og ta seg tilbake til New York.

Den noe uvanlige hendelsen ble først omtalt av ABC News, som meldte at flyet returnerte til John F. Kennedy internasjonale lufthavn, tok av kort tid senere og ankom Liege lufthavn neste morgen.