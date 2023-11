Petroleumsskatten økte med 195 prosent fra 2021. Da ble fastsatt skatt for petroleumsselskaper totalt 299,2 milliarder kroner, mens i 2022 var beløpet på hele 882,7 milliarder kroner. Det viser nye tall fra Skatteetaten.

– Årsaken til den store økningen er i hovedsak de svært høye gassprisene i 2022 samt en svak kronekurs, siden olje og gass fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Skatteinntektene fra ikke-fornybare olje- og gassressurser går inn i oljefondet.

Nye regler for petroleumsskatt ble vedtatt i juni 2022. Reglene innebærer en omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer. Endringene trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Oljeselskaper betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent, i tillegg til en særskatt på inntekt fra sokkelvirksomhet. Det gis fradrag for en beregnet selskapsskatt i særskattegrunnlaget. Dette er for å sørge for at særskatten er nøytral.