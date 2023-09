De mektige fjellkjedene i Himalaya er den viktigste vannkilden til folk i Sørøst-Asia. FNs klimapanel er bekymret for at isbreene smelter raskt og først skaper flom og senere tørke. Nå støtter FN et prosjekt i Baltistan i det nordligste Pakistan som går ut på å «mate» breene med isblokker for at de skal kunne vokse.