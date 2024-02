Det opplyste klubbledelsen på et pressemøte fredag, melder TV 2 og Fædrelandsvennen.

– Etter mange ukers iherdig jobbing er vi i land, sa daglig leder Benedicte Løyland i Vipers på pressetreffet.

Vipers har den siste tiden jobbet for å innhente et betydelig millionbeløp for å opprettholde likviditeten. Ledelsen har vært tydelig på at situasjonen måtte løses innen juni for å unngå konkurs.

En rekke dramatiske grep har vært tatt for å kutte kostnader og å hente inn frisk kapital. En rekke næringslivsaktører har blant annet sagt ja til å bistå.

Katrine Lunde og resten av stjernegalleriet i den suksessrike håndballklubben sa i begynnelsen av februar ja til kutt i egen lønningspose for å hjelpe egen arbeidsgiver.

«I krevende situasjoner er det ingenting som viser bedre samhold enn at alle involverte trekker i samme retning. I dag har klubben og alle enkeltspillere kommet til enighet om et lønnskutt. Trenerteamet har i tillegg gått med på en reduksjon i sin lønn, og fra før av er alle i administrasjonen delvis permittert fra sine stillinger», skrev klubben da enigheten var på plass.

Kommunen sa ja

Nylig ringte også spillerne rundt til sponsorer i et forsøk på å hente inn friske midler. Dette skal ifølge NRK ha bidratt til å dekke inn rundt 1 million av de tiltrengte 6 millioner kroner klubben i januar oppga at den trengte.

Den siste tiden har det vært jobbet mot Kristiansand kommune for å se i hvilken grad den kan hjelpe Vipers. Den dialogen har blant annet handlet om leiekostnader klubben har knyttet til egen hall.

Fædrelandsvennen meldte torsdag at kultur- og idrettsutvalget i Kristiansand kommune har stemt for å redusere leieutgiftene til Vipers med 500.000 kroner.

– Vipers-familien er ydmyk og takknemlig. Tusen takk. Dette er en tillitserklæring om at Vipers er mer enn en håndballklubb i Kristiansand, sa Løyland fredag.

NTB var i kontakt med den daglige lederen i forrige uke. Hun sa da at situasjonen rundt den økonomiske redningsplanen så positiv ut, men understreket at mange av brikkene puslespillet var forbundet med hverandre.

Således måtte samtlige brikker falle på plass før man kunne fastslå at de nødvendige midlene var i havn.

Historiske

Vipers klarte i fjor en bragd ingen har klart tidligere i norsk håndball. Tre strake titler i europeisk håndballs gjeveste turnering Champions League skrev Katrine Lunde og lagvenninnene inn i historiebøkene med gullskrift.

Det er samtidig ikke første gang en norsk håndballklubb ender i en økonomisk avgrunn etter en årrekke med suksess. Larviks totaldominans på 2010-tallet endte med betalingsstopp, fristillinger og degradering i divisjonssystemet.

– Det er jo betenkelig at et lag som vinner mesterligaen tre ganger på rad, bare noen måneder senere befinner seg i en sånn situasjon, sa håndballekspert Bent Svele til NTB nylig.

Lønnskostnadene til Vipers skal ha doblet seg fra rundt 11 millioner kroner i 2019 til 22 millioner i 2022.