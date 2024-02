FBI-informant tiltalt for å lyve om Joe og Hunter Bidens bånd til ukrainsk energiselskap

FBI-informanten Alexander Smirnov er tiltalt for å lyve om angivelige bånd mellom USAs president Joe Biden, hans sønn Hunter og et ukrainsk energiselskap. Smirnov løy til FBI-agenter i juni 2020 om at de to hadde blitt betalt flere millioner dollar hver av det ukrainske selskapet Burisma i 2015 og 2016, ifølge justisdepartementet.

Videre sa han at en toppsjef i det aktuelle selskapet hadde hevdet at Hunter Biden var hyret for å «beskytte oss, gjennom sin far, fra alle slags problemer». Smirnov løy ifølge departementet både om når han var i kontakt med Burisma-topper og om hva slags diskusjoner de hadde. Om Smirnov blir dømt, risikerer han opptil 25 år i fengsel.

USA advarer om at Avdijivka kan falle til russiske styrker

– Avdijivka står i fare for å falle til russisk kontroll, sa talsmann John Kirby for USAs nasjonale sikkerhetsråd torsdag, ifølge BBC. Han la til at dette er «fordi de ukrainske styrkene på bakken går tomme for artilleriammunisjon», skriver kanalen.

– Russland sender bølge etter bølge med nyrekrutterte for å angripe ukrainske stillinger, sa Kirby. Videre pekte han på Kongressen ikke har vedtatt en pakke med internasjonal sikkerhetsstøtte til blant annet Ukraina.

Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep, og tjenestemenn sier ikke en eneste bygning i byen er intakt.

Dobbelt nederlag for Sunak i engelske suppleringsvalg

De konservative og statsminister Rishi Sunak gikk på to av to mulige nederlag i suppleringsvalgene i England torsdag. Både i Kingswood og Wellingborough vant Labours kandidat. Begge de to kretsene har lenge vært sikre kort for toryene.

– Ved å vinne i disse tory-høyborgene kan vi med sikkerhet si at Labour er tilbake i tjeneste for arbeidsfolk, og vi vil jobbe utrettelig for å levere for dem, sier Labour-leder Keir Starmer i en uttalelse gjengitt av BBC.

Nederlagene betyr at ingen regjeringer har gått på flere nederlag i suppleringsvalg enn den nåværende siden 1960-tallet.

Vogntog havnet i elv i Voss

Et vogntog havnet i en elv ved E16 Nærøydalvegen i Voss natt. Vogntoget kjørte ut ved en broovergang etter utgangen av Sivletunnelen, skriver Vest politidistrikt på X/Twitter. Avstanden fra veien og ned i elva er på fire-fem meter. Førerhuset på selve trekkvogna skal ikke ha havnet i elva, men det er skader på autovernet der semitraileren har kjørt ut. Også en strømkabel er revet ned.

Føreren av vogntoget er opplyst å være uskadd og fikk hjelp av personer på stedet til å komme seg opp på veien. Mannen i 40-årene er undersøkt av lege, og det er ingen mistanker om ruspåvirkning. E6 Sivletunnelen og Stalheimtunnelen ble stengt i noen timer da nødetatene jobbet på stedet, men ble åpnet igjen rett før klokken 3.

Hellas første kristen-ortodokse land til å legalisere likekjønnet ekteskap

Hellas' nasjonalforsamling har vedtatt lovgivning som legaliserer likekjønnet ekteskap og adopsjon, trass motstand fra den ortodokse kirken. Landet blir dermed det første med kristen-ortodoks majoritetsbefolkning til å legalisere likekjønnet ekteskap.

Landets statsminister Kyriakos Mitsotakis, hvis regjering støttet lovforslaget, omtaler vedtaket som et vendepunkt for menneskerettigheter i Hellas. Lovforslaget fikk støtte fra 176 av de 245 folkevalgte som var til stede.

– Dette er en milepæl for menneskerettigheter, som gjenspeiler dagens Hellas – et progressivt og demokratisk land, som er lidenskapelig forpliktet til europeiske verdier, skriver Mitsotakis på X.

Paul McCartney gjenforent med bass som ble stjålet i 1972

Paul McCartney er blitt gjenforent med bassen han brukte på The Beatles-klassikere som «Love Me Do» og «She Loves You», 51 år etter at den ble stjålet i London. Höfner-bassen ble funnet på et loft i Sussex, skriver BBC.

McCartney kjøpte gitaren i 1961, og den ble stjålet fra en varebil i Notting Hill i London i oktober 1972. En talsperson for 81-åringen sier at han er «utrolig takknemlig» for at bassen er returnert. Letingen etter den begynte etter at McCartney selv oppfordret produsenten Höfner til å finne den.

Mot kaos på glatte veier

Store mengder nedbør i løpet av torsdag kveld og natt til fredag har ført til mye overvann på både hovedveier og småveier på Østlandet fredag morgen. Det har kommet både, snø, sludd og regn, som fører til vanskelige kjøreforhold og glatte veier.

Både Vegtrafikksentralen øst og Vegtrafikksentralen sør ber bilister om å kjøre forsiktig og etter forholdene, og å beregne god tid. Nedbøren skal fortsette hele fredag, og da det i tillegg er vinterferieutfart for store deler av Oslo og Akershus, er det ventet mye trafikk på veiene. I kollektivtrafikken må man også vente seg forsinkelser og innstillinger.