Bakgrunnen for toppmøtet er industrikoalisjonen First Movers Coalition (FMC), som ble dannet under klimatoppmøtet i Glasgow høsten 2021.

Koalisjonen ble lansert av USA, EU og 30 store selskaper. Blant selskapene var norske Yara. Nå er seks norske selskaper med i koalisjonen

Statsminister Støre og USAs spesialutsending for klima, John Kerry, møter deler av industrien, som jobber for avkarbonisering av åtte sektorer, blant annet skipsfart, aluminium, sement, kjemikalier og karbonfangst.