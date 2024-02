Helt siden 2018 har striden om Nordkapplatået rast i Nordkapp kommune. Konflikten har foregått mellom kommunen og Scandic Hotels.

Hotellkjeden tok i mange år betalt for at turister skulle komme seg ut på platået og for parkeringsavgift. Ifølge Klassekampen har hotellet tjent 70 til 80 millioner kroner årlig på inngangspenger og parkering.

I 2019 tapte Arbeiderpartiet flertall i kommunen etter å ha styrt i 72 år. Flertallet – med SV og Sp i spissen – ville at Nordkapplatået skulle være tilgjengelig for alle, mens Ap støttet hotellet. Da valgvinnerne gjorde som lovet og fjernet Scandics mulighet til å tjene penger på det berømte platået, gikk hotellkjeden til retten, men tapte i alle instanser, også i Høyesterett i 2022.

Etter forrige høsts lokalvalg har Ap og Høyre flertall i kommunen, og torsdag skal kommunestyret behandle arealplanen for området på nytt etter en klage fra Scandic. De ber om omgjøring av vedtaket der platået ble regulert til utmark.