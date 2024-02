Det melder klubben på sine hjemmesider.

Holum har de siste to sesongene spilt for LSK Kvinner. Hun har tidligere spilt flere år i Røa, og et år i Avaldsnes. Nå tar trønderjenta veien hjemover.

27-åringen reiste med RBK til La Manga mandag.

Sportslig leder i klubben, Mads Pettersen, er begeistret for signeringen.

– Rebecka er en trøndersk angrepspiller med målteft og bra fart. Hun har spilt flere år i toppserien og var i fjor noe skadeplaget. Hun har i en periode trent med laget, og blir nå en del av toppserielaget. Vi er glade for at hennes trønderske hjerte banker for Rosenborg og at vi kan nyte godt av Rebeccas ferdigheter i 2024, sier han.