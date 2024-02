Oljefondet presenterer rapport om ansvarlig forvaltning

Leder for oljefondet Nicolai Tangen, direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho, leder for eierskap Wilhelm Mohn og leder for miljøarbeidet Eivind Fliflet presenterer høydepunktene fra rapporten om ansvarlig forvaltning 2023. Rapporten ser på hvordan oljefondet har arbeidet det siste året, og hvordan pengene har blitt forvaltet.

Resultat-bonanza på Oslo Børs

Flere såkalte børslokomotiver presenterer sine tall for fjerde kvartal i dag. Både Telenor, Equinor og Schibsted kommer med sine tall klokken 7, mens Storebrand følger en halv time senere.

Svensk Nord Stream-avgjørelse

Svensk påtalemyndighet har varslet en Nord Stream-avgjørelse onsdag etter nesten halvannet års etterforskning av sabotasjen mot de to gassrørledningene. Både Sverige, Danmark og Tyskland etterforsker eksplosjonene utenfor Bornholm som ødela de to rørledningene i september 2022. Men det er kommet få opplysninger om hva som er avdekket.

Statsministeren svarer Stortinget

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar i muntlig spørretime i Stortinget. I den muntlige spørretimen tar representantene på Stortinget opp dagsaktuelle saker. Spørretimen starter klokken 10.

Auksjonerer bort gjenstander fra «The Crown»

Kostymer, rekvisitter og andre gjenstander fra Netflix-serien «The Crown» går under hammeren hos auksjonshuset Bonhams. Totalt er det 161 gjenstander fra den populære serien som auksjoneres bort. Auksjonens dyreste gjenstand er en reproduksjon av den kongelige vognen som blant annet har blitt brukt til alle britiske kroningsseremonier siden 1831. Reproduksjonen har av auksjonshuset fått en estimert verdi på mellom 30.000 og 50.000 pund.

VM i skiskyting starter i Nove Mesto

Verdensmesterskapet i skiskyting skal etter planen starte i slovenske Nove Mesto med mixed stafett. Været har skapt store utfordringer for arrangørene. Prognosene inneholder nesten bare regn så langt øyet kan se. I kombinasjon med mildvær og regn tærer vinden samtidig på snøen i løypene. Det norske laget under stafetten består av Johannes Thingnes Bø og storebror Tarjei Bø, samt Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold.

Norske fotballjenter kjemper om semifinaleplass i ligacupen

I dag kan flere norske kvinnelige fotballprofiler sikre seg en plass i semifinalen i den engelske ligacupen. Guro Bergsvand, Maria Thorisdottir og Elisabeth Terland – som alle spiller for Brighton møter Aston Villa i den ene kvartfinalen. Chelsea, med Maren Mjelde og Guro Reiten på laget, spiller hjemme mot Sunderland, mens Frida Maanum og hennes Arsenal spiller borte mot London City Lionesses. I den siste kvartfinalen spiller Celin Bizets Tottenham hjemme mot Manchester City.