I en undersøkelse analysebyrået Opinion har gjort for Aftenposten , svarer halvparten at skiløypene bør forbeholdes de som har ski på beina.

35 prosent mener alle må kunne bruke skiløypene, uavhengig av hva de har under fotsålene. 15 prosent vet ikke hva de skal mene.

Undersøkelsen viser også at hver tredje nordmann har gått på ski det siste året. Disse har en mer fiendtlig holdning til fotgjengere i skiløypene, og 60 prosent vil ha dem vekk.

I Marka, som ligger utenfor Oslo, oppstår det ofte konflikter mellom fotgjengere og skiløpere. Der er det Skiforeningen som lager løypene.

– Når vi preparerer skiløyper, er det primært for å gi folk et skitilbud, ikke for at folk skal gå på beina eller sykle, sier assisterende generalsekretær Espen Jonhaugen i Skiforeningen til Aftenposten.

Han vil ikke innføre noen regler, men oppfordrer folk til å ta hensyn til hverandre og være fornuftige når de er ute på tur.