Den amerikanske megastjernen er sammen med den amerikanske fotballspilleren Travis Kelce i Kansas City Chiefs og er som oftest å finne på tribunen når laget spiller kamper rundt omkring i USA.

Privatflyet hun benytter slipper ifølge en fersk studie ut minst ti ganger så mye skadelig klimagass som om hun hadde tatt rutefly, og nå høster Swift kritikk.

11. februar vil Swift trolig være på plass når kjærestens lag spiller Super Bowl-finale i Las Vegas, selv om hun kvelden før står på scenen i Tokyo.

Dersom hun benytter det private jetflyet sitt, en Dassault Falcon 900LX, vil utslippene fra den 31.000 kilometer lange flyturen over Stillehavet være 14 ganger så høye som det en gjennomsnittlig amerikansk familie slipper ut i løpet av et år.

– Swifts bruk av privatfly illustrerer den store forskjellen mellom rike og folk med lav inntekt når det gjelder hvor mye klimagass hver person slipper ut, sier professor Julia Stein ved University of California

Professor Jeff Colgan ved Brown University mener kritikken mot Swift er urettferdig.

– Det er slående at så mange blir opprørt over Swift når de fleste som benytter seg av privatfly er menn over 50 år, sier han.

En talsperson for Swift sier til Washington Post at artisten betaler klimakompensasjon for privatflybruken, men vil ikke gå nærmere inn på hvem hun betaler eller hvor mye.