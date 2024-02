Servitørene hadde signert en erklæring om at inntektene skulle gå til selskapet Adal Multiservice AS, som er tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC), tidligere kjent som Smiths venner, skriver Vårt Land.

– I erklæringen samtykker de til at de gir fra seg egen inntekt, og at inntekten skal tilfalle Adal Multiservice, skriver Iman Winkelman ved Nova Spektrum, som arrangerte konferansen, i en epost til avisen.

Overfor Dagbladets Børsen opplyser Winkelman at det var 22 servitører som hadde signert på avtalen.

– Dette er ikke greit. Dette er en type frivillig arbeid vi ikke ønsker å benytte oss av. NHO er veldig opptatt av at det skal være ryddige og ordentlige arbeidsvilkår. Derfor er dette en uheldig sak, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til avisen.

Styreleder Mathias Vetsch i Adal Multiservice sier til Børsen at frivillig innsats er en viktig bærebjelke i foreningslivet både innen idrett og kirkeliv.

– Både fotball- og håndballklubber er ofte avhengige av dugnadsjobber for å tjene penger til sin drift. Alt overskuddet i Adal Multiservice går til vårt lokale kristne arbeid i Horten, blant annet til aktiviteter for ungdom, sier han.

Direktoratet for Arbeidstilsynet slo i 2020 fast at virksomhetene i Smiths venners dugnadsselskaper er organisert på lovlig vis. Det skjedde etter at menigheten hadde klaget inn et pålegg fra Arbeidstilsynet der det het at de frivillige arbeiderne måtte få lønn og skriftlige arbeidskontrakter.