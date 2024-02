– Vi kommer til å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften før valget i 2025, sier Vedum i et intervju med Aftenposten.

Han sier ikke når på året den forsvinner.

Siden januar i fjor har norske bedrifter vært nødt til å betale ekstra arbeidsgiveravgift for høye lønninger.

Dette grepet fra regjeringen har møtt mye motstand, både fra næringslivet og NHO, men også fra LO og budsjettpartner SV.

Regjeringen har hele tiden sagt at ordningen skulle være midlertidig, men har til nå vært forsiktige med å si når den skal helt bort.

I årets budsjett ble den justert noe ned, ved at grensen for når man må betale ekstra avgift ble økt fra 750.000 kroner til 850.000 kroner.

Overfor Aftenposten varsler også Vedum et stort løft for Forsvaret i neste års budsjett.

– Det blir en stor og tung prioritering. Et nasjonalt løft for å trygge Norge. I tillegg til det vi gjør for kjøpekraften til folk, sier Vedum.