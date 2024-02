Pensjonskostnadene har vært voldsomt mye høyere enn forventet to år på rad.

Kirkebø forklarer at de økte pensjonsutgiftene skyldes en kombinasjon av flere forhold: økt grunnbeløp i folketrygden, et betydelig lønnsoppgjør, dårlig avkastning på plasseringer hos SPK og at arbeidsstokken i Den norske kirke trolig blir eldre enn i statens virksomheter.

Leder for økonomiutvalget Karl Johan Kirkebø i Den norske kirke, sier at økonomistyringen ellers er god.

– Utenom pensjonsøkningen har økonomien i 2023 utviklet seg i overensstemmelse med budsjettet og det er god kostnadskontroll i alle ledd, sier Kirkebø i en epost til Vårt Land.