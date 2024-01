NSM ble kalt inn på teppet hos Justisdepartementet i juni fjor, ifølge møtereferater VG har fått innsyn i. Der måtte de forklare seg om et «betydelig merforbruk», ifølge referatene.

Det var tett dialog mellom partene siden junimøtet. I et nytt møte med departementet i august var økonomisk kontroll det eneste temaet.

I dette møtet erkjente NSM at situasjonen var alvorlig og burde ha vært erkjent tidligere. Etter møtet ble de enige om å holde månedlige møter utover høsten for å diskutere kontroll over kostnadene.

Fredag 8. desember gikk NSM-direktør Sofie Nystrøm av på dagen etter at det ble kjent at NSM hadde tatt opp et ulovlig lån. Regjeringen gjorde det klart at NSM hadde gått langt utover sine fullmakter og bestemte seg samtidig for å bevilge 200 millioner kroner for å innfri det ulovlige lånet.