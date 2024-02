Dommen fra Oslo tingrett medførte at det ble lagt ned et forbud mot nye vedtak og tillatelser knyttet til de tre olje- og gassutbyggingene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil.

Det har nå ført til at deler av søknadsprosessen for Yggdrasil, det største av de tre prosjektene, er satt på vent. Det bekrefter Miljødirektoratet overfor E24. Det dreier seg om en søknad om tillatelse til steinlegging og mudring i forbindelse med bygging av et gassrør.

– Inntil videre er saksbehandlingen av den aktuelle søknaden satt på vent, skriver seksjonsleder Ann Mari Vik Green i Miljødirektoratet i en epost til avisen.

Da klimaorganisasjonene vant en klimasak mot staten i Oslo tingrett i januar ble det lagt ned et forbud mot nye vedtak og tillatelser knyttet til tre olje- og gassutbygginger – Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil. Yggdrasil skal blant annet bygges ut med kraft fra land via Samnanger, og med et rør for gasseksport.

Greenpeace og Natur og Ungdom fikk tidligere denne måneden medhold på alle punkter i søksmålet mot staten om tillatelser til utbygging av de tre oljefeltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil i Nordsjøen. Oslo tingrett slo fast at alle tre tillatelsene er ugyldige.

Staten har anket dommen.