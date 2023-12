Mange økonomer spådde at renta skulle forbli uendret på 4,25 prosent. Den gang ei. Norges Bank valgte å holde seg til sine uttalelser fra forrige rentemøte, og de setter styringsrenten opp.

Det er ingen god nyhet for husholdninger som sliter, mener gjeldsekspert i Bank2, Sebastian Mikolajczyk.

– Dette er en vond førjulsgave fra Norges Bank, spesielt til de over 150.000 husholdningene som ifølge Forbruksforskningsinstituttet Sifo allerede er ille ute når det kommer til økonomisk trygghet. Pågangen av folk som ønsker å søke lån til å kjøpe julegaver, blir nok ikke noe mindre etter dette, sier Mikolajczyk.

Han får støtte fra administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Vi er overrasket og skuffet over at Norges Bank nok en gang setter opp styringsrenten. Rentepolitikken har allerede fått langt større konsekvenser for nyboligmarkedet og boliginvesteringene enn sentralbanken har tatt høyde for. Sysselsettingen faller raskt i boligindustrien og tilgangen på boliger vil bli sterkt svekket som konsekvens av det høye rentenivået, mener Geving.