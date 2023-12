Politiet varsler at de har opplysninger som kan tyde på psykiateren skal ha mottatt urettmessige refusjoner, skriver NRK.

Kanalen har fått innsyn i deler av utbetalingene. Fra 2018 og ut 2022 ba ha om og fikk utbetalt 6,12 millioner kroner.

– Dette er første skritt i et ordinært kontrollforløp, sier seksjonssjef Cecilie Eriksen Brodal i Helfo til NRK.

1. desember ble psykiateren fratatt autorisasjonen etter å ha vært involvert i flere tilsynssaker. Selv har psykiateren bestridt alle varslene og vil klage på vedtaket.

Psykiaterens advokat Halvard Helle sier til NRK at hans klient tok kontakt med Helfo for flere måneder siden for å rydde opp i eventuelle feilbetalinger.