Motordekselet falt av og traff en av flapsene, de bevegelige klaffene på vingene.

Engstelige passasjerer som så hva som skjedde, ropte til kabinpersonalet og varslet om hendelsen. Flyet, av typen Boeing 737-800, snudde deretter og gjennomførte en trygg nødlanding.

En talsperson fra Southwest opplyser at ingen personer kom til skade i hendelsen, og at de 135 passasjerene, som skulle til Houston, ble flyttet over til et annet fly.

Det amerikanske luftfartstilsynet FAA har igangsatt gransking av hendelsen.

Flymaskinen var sist inne til service i 2017, ifølge FFA. Boeing har ikke villet kommentere saken, men henviser til flyselskapet Southwest.

Boeing har fått mye kritikk etter at et panel på skroget til et fly fra Alaska Airlines løsnet og falt av i januar.

Etter denne hendelsen satte FFA alle Boeings Max 9-fly i USA på bakken i flere uker. Flyprodusenten fikk også ordre om å utvikle et mer omfattende plan for kvalitetskontroll.