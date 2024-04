Det er Fremskrittspartiet (Frp) som har fremmet forslaget om mer utveksling av historiske gjenstander over landegrensene.

Blant annet befinner det eldste avtrykket av Bergen bysegl seg for tiden i København. Å få det tilbake til Norge har vært en viktig sak for partiet.

– Det er veldig viktig for vår lokale identitet. Det er gledelig at vi nå kan få Bergen bysegl hjem igjen, sier kulturpolitisk talsperson i Frp Silje Hjemdal, som er partiets delegasjonsleder i Nordisk råd.

Hjemdal sier forslaget vil bidra til at folk i Norden lærer mer om egne kulturskatter, og peker blant annet på at en sjelden sametromme nylig ble overført tilbake til det samiske museet i Karasjok fra København.

– Jeg har opplevd at danske myndigheter og museer i utgangspunktet er svært positive til å låne ut, og at også norske myndigheter vil få til dette. Derfor er det viktig med en ekstra dytt fra de folkevalgte over hele Norden, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp).

Nordisk råd er et samarbeidsforum for parlamentarikere fra alle de nordiske landene, som skal bidra til mer samarbeid på tvers av landegrensene i Norden.