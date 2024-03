Sami Grand Prix 2024

Sami Grand Prix arrangeres i Kautokeino. Deltakere fra Norge, Sverige og Finland konkurrerer i kategoriene sang og joik, og programmet sendes på NRK, SVT og YLE.

Viggo Valle leder Påskelabyrinten for aller siste gang

Det er finale i det tradisjonsrike påskeprogrammet Påskelabyrinten som har blitt ledet av Viggo Valle hver eneste påske siden 1987.

Valle blir 70 år til sommeren. Han går dermed av med pensjon, noe som gjør årets sendinger til hans siste. Tidligere denne uken kunne imidlertid kanalen fortelle til Medier24 at radioprogrammet blir å finne på radio også neste påske.

Klimaaktivister skal sperre motorvei i Nederland

For tredje gang på en måned skal klimaaktivistgruppa Extinction Rebellion sperre en motorvei sør for Amsterdam. De krever at banken ING stanser finansiering av olje- og gassprosjekter.

VM i terrengløp med norsk deltakelse

VM i terrengløp starter i den serbiske hovedstaden Beograd. Karoline Bjerkeli Grøvdal skal forsøke å gjenta sin prestasjon fra EM i terrengløp i fjor, der hun vant sitt tredje strake gull. 33-åringen bestemte seg for å stille så sent som 18. mars.

Semifinalene i ishockey-NM begynner

Herrenes NM-sluttspill i ishockey starter med første kamp mellom Storhamar og Frisk Asker i Hamar. Lagene spiller en serie på best av sju kamper, og den andre semifinaleduellen er mellom Stavanger og Vålerenga.