– I en farligere verden må vi prioritere det viktigste først. Det er derfor helt nødvendig at regjeringen nå legger opp til at vi hvert år i mange år fremover skal prioritere forsvar og sikkerhet, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Regjeringen la fredag fram planer om å styrke forsvaret med 600 milliarder kroner de neste tolv årene. Det innebærer en betydelig økning av folk og materiell.

– Dette er viktige prioriteringer som har store kostnader, og som vil kreve mye av oss alle. Det har derfor en stor verdi at regjeringen har redet grunnen for et bredt politisk flertall på Stortinget, sier Følsvik.