– Situasjonen er avklart i forhold til de operative tiltakene, sier innsatsleder Sven Bjelland i Oslo politidistrikt.

Det er fremdeles ikke kjent hvem som fremsatte trusselen, men politiet vurderer nå at det er trygt å ferdes i og rundt Stortinget i Oslo sentrum.

Litt før på dagen sa Bjelland at politiet har mottatt to trusler mot Stortinget, som begge kom tirsdag kveld. Tidligere sa politiet at den ene trusselen hadde kommet onsdag formiddag.

Ifølge politiet kan det se ut til at det er to forskjellige trusler og to forskjellige trusselutøvere. De vet hvem som har framsatt den ene trusselen, men vet ikke om det er samme person som har fremsatt den andre.

Bjelland sier politiet har kontroll på personen de vet framsatte en av truslene, men at denne personen ikke pågrepet.

– Vedkommende sto bak den ene trusselen som ble vurdert som minst alvorlig, sier han.

Trusselsituasjonen førte til at alle inngangene til Stortinget ble stengt, kvartalet rundt bygget ble sperret, og det var tungt væpnet politi i området.