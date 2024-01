Donald Trump vant nominasjonsvalget i New Hampshire

Donald Trump vant det republikanske nominasjonsvalget i New Hampshire. Dermed går det mot en mannjevning mellom Trump og president Joe Biden i november.

Trumps eneste motstander, Nikki Haley, nådde ikke målet om å slå Trump i den lille delstaten i det nordøstlige USA der hun har satset hardt.

Etter at 41 prosent av stemmene var opptalt, hadde Trump 54,7 prosent mot 43,7 prosent for Haley, som hadde håpet at statens mange uavhengige velgere kunne gi henne seier.

INP samarbeider mest til høyre

I åtte av de ti største kommunene som INP fikk innflytelse i, valgte partiet å bidra til at en blå ordfører fikk flertall.

– Det var et spenningsmoment før valget hva INP kom til å gjøre. De hadde en partileder som sa at de ikke kom til å velge side, men viser i praksis at de i hovedsak har valgt blått og borgerlig side, sier politisk analytiker Svein Tore Marthinsen til Vårt Land.

Biden og Harris til kamp for abortrettigheter

President Joe Biden og visepresident Kamala Harris angrep Donald Trumps motstand mot abort da de holdt sitt første valgkampmøte sammen i Virginia tirsdag.

– Han satser på at vi ikke holder ham ansvarlig, han satser på at vi ikke bryr oss, sa Biden da han tegnet et bilde av Trump som en fiende av frihet med sin holdning mot abort.

Demokratene ser på abort som en av deres beste saker i kampen mot Trump og republikanerne til høsten.

Flere ganger ble møtet avbrutt av demonstranter mot krigen i Gaza, som anklaget Biden for hans støtte til Israel, og som krevde våpenhvile

Wild slo Capitals 5-3

Marcus Johansson scoret to ganger da Minnesota Wild tok sin tredje seier på rad. Mats Zuccarello hadde en assist. Joel Eriksson Ek og Marcus Foligno hadde ett mål og en assist hver.

Minnesota har nå vunnet fire av fem kamper etter en lang tapsrekke med nederlag i åtte av ni kamper.

Norske Mats Zuccarello fikk en assist da Brock Faber ga Wild 1-0-ledelsen etter bare halvannet minutt. Filip Gustavsson gjorde 31 redninger.