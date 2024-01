– MDG mener at de folkerettsbruddene som skjer daglig, samt Netanyahus uakseptable og farlige uttalelser, gjør det uforståelig at Israels ambassadør ikke for lengst er innkalt. Hva skal til før utenriksministeren innkaller ham? spør MDGs parlamentariske leder Lan Marie Berg.

Hun har flere ganger bedt regjeringen ta dette grepet, senest før helgen, da Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa nei til en palestinsk stat. Også SV har tidligere tatt til orde for dette.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kalte Netanyahus nei til en palestinsk stat «svært bekymringsfullt», men har ikke varslet noen ytterligere diplomatiske reaksjoner.

– Dersom man innkaller den israelske ambassadøren til UD, innebærer dette en sterk og formell reaksjon på uakseptable handlinger og uttalelser. Netanyahus uttalelser om at han vil motarbeide palestinernes rett til en egen stat, er et eksempel på en situasjon hvor man bør reagere raskt og tydelig, sier Berg.

UD: Har løpende kontakt

Enn så lenge har Israels ambassadør til Norge, Avi Nir-Feldklein, ikke blitt kalt inn til Utenriksdepartementet etter at Gaza-krigen startet i fjor høst.

NTB har sendt flere spørsmål til utenriksministeren om hvorvidt regjeringen har vurdert å ta i bruk dette diplomatiske virkemiddelet. Pressetalsperson Guri Solberg har svart på henvendelsen:

– Det er få kriser som norske myndigheter har gitt så mye oppmerksomhet som denne. Norges holdning om at krigshandlingene må stanse, at humanitærretten må respekteres og at nødhjelp må slippes inn i Gaza, er tydelig kommunisert overfor alle parter, skriver Solberg i en epost.

Hun viser til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har hatt flere samtaler med israelske myndigheter:

– Utenriksdepartementet har løpende kontakt med den israelske ambassaden i Oslo, og vår ambassade i Tel Aviv har tett kontakt med israelske myndigheter. Og Norges syn er uttrykt flere innlegg i FN, i mediene og på X/Twitter.

MDG: – Stor forskjell

Berg i MDG mener dette ikke er nok.

– Slik kontakt og slike uttalelser er en del av løpende og normalt diplomati, slik vi for eksempel har med Sverige, sier hun.

– UD vet veldig godt at det er stor forskjell på å gi uttrykk for synspunkter og det å kalle inn ambassadøren.

Sist gang Norge innkalte en utenlandsk ambassadør på teppet var da Iran henrettet demonstranter i slutten av 2022 og begynnelsen av 2023. Norge kalte også inn den russiske ambassadøren etter invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Flere partier har også tatt til orde for andre grep overfor Israel etter at Gaza-krigen startet. Blant annet har Rødt og SV fremmet forslag om straffetiltak mot Israel i Stortinget, men har ikke fått flertallet med seg.

Ambassadør: Tar gjerne et møte med Berg

NTB har spurt den israelske ambassaden i Oslo om kommentarer til Bergs påstander om «folkerettsbrudd som skjer daglig» og hennes henvisninger til «Netanyahus uakseptable og farlige uttalelser».

Ambassadør Avi Nir-Feldklein skriver i en epost til NTB at han gjerne tar et møte med MDG-politikeren for å «diskutere realitetene i denne krigen med henne».

Han påpeker videre at krig er forferdelig.

– Både israelere og palestinere lider nå som følge av Hamas sitt angrep på Israel og organisasjonens deklarasjon om å utslette Israel. Både israelere og palestinere er ofre for terrororganisasjonen Hamas som igjen er en marionett for det iranske regimet, skriver han.