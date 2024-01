Politiaksjonen varte i rundt fire timer. Den første meldingen kom fra en kvinne klokken 9.50 som sa hun trengte hjelp, forteller operasjonsleder Steinar Hausvik til Bergens Tidende.

– Hun sto utenfor og var fysisk uskadd da vi kom, men vi fikk opplysninger om ting der inne som gjorde at vi bestemte oss for å bevæpne oss, sier Hausvik til avisen.

Politiet gjorde beslag på adressen i et boligområde på Paradis. Operasjonslederen opplyser om at det ikke var noe dramatikk, men at det var en krevende situasjon ettersom mannen ikke ville snakke med dem.