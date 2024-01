Rybolovlev, som har tjent pengene sine på gjødsel, har vært majoritetseier i fotballklubben siden 2011.

Avisen Les Echos var først ute med å melde at rikmannen var åpen for å selge Monaco. Deretter bekreftet en representant for Rybolovlevs kontor at det stemte.

Det er Raine Group som har fått i oppgave å jobbe med en total eller delvis avhending av russerens aksjer.

«Majoritetsaksjonæren i AS Monaco har bestemt seg for å starte en prosess for å utforske strategiske alternativer for sin eierandel i klubben etter å ha mottatt uoppfordret interesse,» sier en representant for Rybolovlev i en epost til nyhetsbyrået AP.

Rybolovlev vitnet i en domstol i New York denne måneden etter å ha anlagt et søksmål mot Sotheby's. Han anklager auksjonshuset for å ha lurt ham for titalls millioner dollar ved å selge ham kjente kunstverk til for høye priser.

I alt brukte Rybolovlev rundt 2 milliarder dollar på kunst fra 2002 til 2014 da han bygde en enorm kunstsamling.

I 2018 ble Rybolovlev inkludert på en liste som Trump-administrasjonen hadde utarbeidet. Den besto av 114 russiske politikere og oligarker som angivelig hadde bånd til Russlands president Vladimir Putin.

Monaco-eieren ble imidlertid ikke del av en liste over russiske oligarker som ble sanksjonert etter at Russland angrep Ukraina.

Monaco er en av de mest suksessrike klubbene i den franske ligaen. Den har vunnet åtte ligatitler samt fem franske cupmesterskap. Monaco nådde også Champions League-finalen i 2004. Der ble det 0-3-tap for Porto.