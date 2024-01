Politiet sier at skadeomfanget er ukjent. Mannen var fraktet til sykehus i ambulanse før de kom til stedet. Det er pågrepet to menn i tenårene, og en annen mann i tenårene er også fornærmet i saken.

– Vitner har sagt at mannen i 30-årene på et tidspunkt var bevisstløs. Han er fraktet til akutten. Vi har tatt en rekke vitneforklaringer. Dette har skjedd utendørs i sentrum, sier operasjonsleder Roger Aaser.

Politiet tror ikke det er flere involvert og understreker at det ikke er fare for omgivelsene. De kjenner ikke bakgrunnen for voldshendelsen.