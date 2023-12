Politiet opplyste klokken 20.21 på X/Twitter at de hadde rykket ut til meldinger om røykutvikling fra en trafo i Meieribakken i Sande.

Et kvarter senere skriver politiet at brannen i et fordelingsskap i trafoen er slokket, men at mange i Sande har mistet strømmen.

Nettselskapet Ledes strømbruddskart viser at rundt 1100 husstander i området er uten strøm lørdag kveld.