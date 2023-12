Til nå har forbruk opptil 1 MW vært definert som vanlig forbruk. Nå endres definisjonen til å gjelde forbruk opptil 5 MW og med en årlig grense på 20 GWh per år.

Dermed kan mange små og mellomstore aktører som venter på å koble seg til nettet, få grønt lys. Statnett har 270 slike saker liggende, og til sammen får 600 MW med nytt forbruk knytte seg til nettet.

– Vi gjør denne endringen for å utnytte det eksisterende nettet bedre, og vi er overbevist om at det er samfunnsmessig rasjonelt at små og mellomstore kunder unngår å stå i kø bak store industriprosjekter, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett i en pressemelding.