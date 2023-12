Det er tredje gang på rad at banken har besluttet å holde renten i ro etter et rentemøte til tross for at prisveksten fortsatt er høyere enn målet.

Sist gang sentralbanken satte opp renten var i juli, da med 0,25 prosentpoeng. Rekkevidden 5,25-5,50 er også det høyeste nivået på 22 år.

I oktober var prisveksten på 3 prosent, mot 3,4 prosent på årsbasis i september, og dermed fortsatt et stykke unna målet på 2 prosent.

Banken har vært motvillig til å erklære seier over inflasjonen som i fjor var på det høyeste på 40 år. Onsdagens rentebeslutning og oppdaterte anslag indikerer derfor et skifte i de økonomiske utsiktene.