– Regjeringen raserer med dette konkurransen i meierisektoren og styrer nå bevisst mot et monopol. Det vil gi dyrere mat og dårligere utvalg for vanlige folk, sier Høyres Lene Westgaard Halle.

Tirsdag ble det klart at regjeringen kutter i støtten til Tines meierikonkurrenter. Ifølge landbruksminister Geir Pollestad (Sp) utgjør kuttet rundt 50 millioner kroner i året, mens Q-meieriene selv hevder at de alene vil miste 63 millioner kroner.

Også Venstres næringspolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, er kritisk til endringene, og mener det vil føre til økte dagligvarepriser.

– Støres regjering svekker konkurransen og gjør det vanskeligere for utfordrere som Synnøve Finden, Q-meieriene og Rørosmeieriet å konkurrere med meierigiganten. Senterpartiets store kampsak er som kjent å beskytte Tine mot «plagsom» konkurranse, sier han.

Frps landbrukspolitiske talsperson Bengt Rune Strifeldt sier at kuttet er svært kritisk, både for meierisektoren som bransje og for vanlige folk.

– Når konkurransen svekkes, vil også utvalg svekkes og prisene stige. Dette er på ingen måte bra for landbruket, bransjen eller forbruker, sier Strifeldt.

Bondelaget støtter på sin side de fleste endringene.

– Vi ønsker konkurranse i meierisektoren, og den må være på like vilkår. Med dagens endringer kan prisutjevningsordningen for melk brukes mer til det den er ment til: lik melkepris til bonden uavhengig av hva melken skal brukes til, hvor i Norge den produseres og et størst mulig marked for norsk melk. Konkurranse i industrileddet er altså ikke i kjernen av denne ordningen. Dette er viktigere nå enn noen gang, når vi vet at økonomien for mange melkeprodusenter er dårlig, sier leder Bjørn Gimming.