Hovedredningssentralen (HRS) fikk melding fra fiskefartøyet klokken 11.20.

– Redningshelikopter fra Banak og Tromsø samt redningsskøyte fra Havøysund og Skjervøy er i søk, skriver HRS.

Lokale fiskefartøy søker også i det aktuelle området.

Redningsleder Tomas Ringen sier til VG at det var to personer om bord i fartøyet, og at det var den andre som meldte ifra til HRS via kystradio.

– Vi fortsetter med fullt trøkk i søket og setter inn relevante ressurser fortløpende.