– Vi har vært opptatt av at forbrukere og bedrifter skal være oppmerksomme på varer fra ulovlige bosetninger på Vestbredden. Nå har vi kontakt med andre land for å se om man kan få til en virksom merkeordning for det, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Han sier det kan bli snakk om pliktig merking dersom flere land deltar på et samarbeid om det.

Israel okkuperte Vestbredden i 1967. Siden er det etablert 146 bosetninger og 144 utposter der. Utpostene er ikke formelt godkjent av israelske myndigheter, men mange av dem blir senere utvidet til bosetninger som får slik godkjenning. De er også voktet av israelske soldater, og ofte tilkoblet det israelske strømnettet.

Ifølge israelsk statistikk bor det 517.000 personer i slike bosetninger og utposter.