– Det at Norge har valgt å holde havner åpne for russiske landinger av fangst, gjør at et betydelig antall russiske fartøyer fisker både i norsk økonomisk sone og fiskevernsonen ved Svalbard, heter det i Kystvaktens årsrapport for 2023.

Kystvakten understreker at det har vært en økning i omlastingsaktiviteten ved Svalbard, noe som kan skyldes at russiske fiskefartøy er utestengt fra europeiske havner, skriver Forsvarets forum.

Gjennom året ble det registrert totalt 30 alvorlige overtredelser. I tillegg har Kystvakten gitt 88 advarsler, registrert 27 anmeldelser og tre skip er blitt beslaglagt eller anholdt og ført til land.

Samarbeidet mellom Norge og Russland innenfor søk, redning og forurensing i Barentshavet har vært redusert til et minimum etter den russiske invasjonen av Ukraina. Kystvakten gjennomførte heller ikke fellesøvelser med sin russiske motpart i fjor.