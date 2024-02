– Hovedbudskapet er at vi står sammen med Ukraina, og at Ukraina må få den støtten som er nødvendig for å ta landet tilbake, sier talsperson Yuliya Haugland for Den ukrainske forening i Norge til NTB.

Hovedmarkeringen finner sted i Oslo, hvor Den ukrainske forening i Norge, Norsk-Ukrainsk Venneforening og Ukrainas ambassade er arrangør.

– Vi ønsker å trekke så mye oppmerksomhet som mulig mot Ruslands krig i Ukraina, og behovet for å levere våpen raskt, slik at vi kan få slutt på galskapen, sier arrangøren om lørdagens markering.

Konsert og fotoutstilling i hovedstaden

I Oslo starter markeringen med en støttekonsert på Eidsvoll plass utenfor Stortinget klokken 11.

– Musikken blir ukrainsk, og pengene skal gå til humanitær hjelp i Ukraina, forteller Haugland, som selv har vært med på å planlegge arrangementet og skal lede demonstrasjonen fra scenen.

I tillegg har arrangørene fått tillatelse til å stille ut bildene til den ukrainske journalisten og fotografen Jevhen Maloletka, som blant annet vant prisen for årets pressefoto i fjor for bildet av en gravid kvinne som bæres vekk etter sykehusangrepet i Mariupol.

– Dette er et kjent navn for ukrainere, og bildene hans har for mange blitt symbolske for krigen. Vi har fått samtykke til å stille dem ut på Eidsvolls plass og tenker det kan være et godt visuelt uttrykk for hva som skjer i Ukraina.

Demonstrasjonen begynner klokken tolv, og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), Henrik Asheim (H), Abid Raja (V) og byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) er blant dem som skal delta.

– Etter det bretter vi ut det store ukrainske flagget vårt, før demonstrasjonstoget går mot Ukrainas plass i Drammensveien – like ved siden av den russiske ambassaden. Der skal vi gjennomføre en kortere protest mot Russlands krig i Ukraina, før vi avslutter markeringen med Ukrainas nasjonalsang, sier Haugland.

Markeres over hele landet

Aksjonen er tilknyttet den globale organisasjonen Ukrainian World Congress og har i år fått navnet «Stand With Ukraine». Over 400 store byer har meldt at de skal delta.

I Norge er det riktignok ikke bare i storbyene at toårsdagen skal markeres, og ifølge Haugland er det planlagt over 50 både små og store markeringer over hele landet – fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord.

Ålesund, Fredrikstad, Hønefoss og Trondheim er blant stedene som planlegger egne 24. februar-markeringer.

Noen av arrangementene er organisert av større ukrainske foreninger, mens det i mange mindre kommuner er ukrainske flyktninger som står for markeringene, ifølge Haugland.

– Flere steder i landet åpner også kirken dørene. Der blir det rom for både lystenning og stillhet på toårsdagen, skriver Den norske kirke i en epost til NTB.

Enkelte steder, som i Levanger, Drammen og Volda, vil dette være utgangspunktet for den lokale markeringen.