Dødsfallet etterforskes som mistenkelig. Mannen ble funnet liggende på isen av en nabo som hadde vært bortreist, ifølge avisa.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland i Innlandet politidistrikt sier at det var fest på adressen fra lørdag til søndag, og at mannen sist ble observert i forbindelse med dette.

Politiet har opplyst at mannen lå på et sted der han ikke var enkel å se, og at det ikke kan utelukkes at han er utsatt for en ulykke.