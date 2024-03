I stortingsmeldingen skal regjeringen blant annet levere nytt tallgrunnlag for å måle bøndenes inntekt, skriver Nationen.

Pollestad forteller til avisen at dette er i henhold til regjeringsplattformen.

– Det kommer til å være en forpliktende og tidfestet opptrappingsplan, som baserer seg på et nytt tallgrunnlag, sier han.

Opptrappingsplanen skal være med på å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper.

Regjeringen skal også levere en plan for å øke den norske selvforsyningen til 50 prosent. Ifølge forskningsinstituttet Nibio viste beregninger at selvforsyningsgraden korrigert for import av fôrråvarer lå på 40 prosent i 2022.

Pollestad har store ord om stortingsmeldingen som legges fram på fredag.

– Det kommer til å være det mest offensive jordbrukspolitiske dokumentet som er lagt fram på lang tid, påstår han overfor Nationen.