Kong Harald er snart på vei hjem

I 5-tiden meldte kongehuset at Harald snart drar til flyplassen på Langkawi for hjemreise. Det er ikke kjent når flyet letter eller når det ankommer Norge. Dronning Sonja skal reise sammen med ham.

Når kong Harald ankommer Norge, legges han inn på Rikshospitalet. Han blir sykmeldt i to uker, og kronprins Haakon overtar oppgavene hans.

Nødrakett observert utenfor Halsnøy i Vestland

Hovedredningssentralen fikk melding om en nødrakett tidlig på natten som ble observert utenfor Halsnøy i Vestland natt til søndag. Helikopter, redningsskøyte og ambulansebåt deltok i søket, som ble avsluttet etter noen timer. Redningsleder Cecilie Øversveen sa til NTB at de ikke har mottatt nødsignal fra et eventuelt fartøy i havsnød. Det er kun meldingen om nødraketten som var bakgrunnen for søket.

Trump foran Biden på måling

Donald Trump får 48 prosents oppslutning på en ny måling i New York Times , mens president Joe Biden ligger etter og havner på 43 prosent. Målingenble publisert lørdag, få dager før den såkalte supertirsdag. 5. mars skal 15 delstater, og rundt en tredel av delegatene til partienes landsmøter skal fordeles. Tross mange positive økonomiske indikatorer viser målingen at Biden sliter med å overbevise velgerne om at hans politikk fungerer for dem.

Aktivister pågrepet ved kjemikalieanlegg

Åtte aktivister ble pågrepet da de tok seg ulovlig inn på et kjemikalieanlegg i Frankrike for å protestere mot PFAS – også omtalt som evighetskjemikalier.

Rundt 300 aktivister fra Extinction Rebellion og Youth for Nature klippet hull i gjerdet for å komme seg inn på fabrikkområdet i utkanten av Lyon, sier arrangøren. Politiet anslår at rundt 150 deltok i aksjonen.

PFAS (per- og polyfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse på rundt 4000 kjemiske forbindelser som ofte omtales som evighetskjemikalier fordi de lever lenge i miljøet og i kroppen.

Prisdryss for Raye på Brit Awards

Med seks Brit Awards satte artisten Raye rekord i antall priser på én kveld da britisk musikkindustri feiret seg selv lørdag. 26-åringen fra London fikk med seg seks priser hjem, inkludert Årets artist, Årets album for «My 21st Century Blues» og Årests låt for «Escapism». Allerede før kvelden begynte, hadde hun satt rekord i antall nominasjoner – sju kategorier – for en enkeltartist i samme år.