- For habilitetssaken får vi et endelig punktum i dag. Det som eventuelt gjenstår, er vurdering av opplysningsplikten og om den potensielt er brutt i Brennas tilfelle, sier Almeland til NTB.

Han har vært saksordfører for habilitetssakene under behandlingen i kontrollkomiteen. Kort tid før innstillingen ble offentliggjort 28. februar, ble komiteen kjent med at Ap-nestlederen allerede våren 2022 skal ha fått kjennskap til at millioner regjeringen delte ut, også kom Utøya AS til gode.

I styret for Utøya AS sitter Brennas ekssamboer, som hun har to barn med. Også to av hennes venninner sitter i styret. At Brenna fikk denne informasjonen allerede i 2022, mener komiteen de burde visst mye tidligere.

Sier nei til mistillit

På bakgrunn av dette fremmet Fremskrittspartiet tirsdag morgen et mistillitsforslag mot Brenna, et såkalt løst forslag. Det ligger ikke an til å få støtte fra Venstre eller noen andre partier.

- Hvis Venstre skulle seriøst vurdert et mistillitsforslag, måtte det vært en grundigere jobb med begrunnelsen i forkant, og vi måtte også hatt undersøkelser som ligger til grunn. Det er det ikke i dette tilfellet, sier Almeland.

Han understreker at Frp er i sin fulle rett til å fremme forslaget, men legger til at brudd på opplysningsplikten - altså plikten statsråden har til å fortelle Stortinget relevante opplysninger - er en alvorlig anklage.

Reagerer på Ap

- Det kan vi ikke ta stilling til over bordet i Stortinget, sier Venstre-politikeren.

Han reagerer også på at Brenna selv og partikollega Frode Jacobsen sa fra Stortingets talerstol tirsdag at det ikke var snakk om nye opplysninger.

- Venstre har ikke konkludert, men jeg merker meg at Ap og Frp har gjort det på hver sin side.