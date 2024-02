Mennene er dømt for å ha gått løs på en mann med drill, holdt ham fanget i en bolig, tvangsbarbert ham, bakbundet ham og dratt ham naken ut av huset, skriver Avisa Oslo.

Voldshendelsen fant sted i en bolig på Grefsen i Oslo 11. juli 2022.

Den ene 23-åringen er også dømt for voldtekt og for å ha boret mannen over kneet og i låret med en drill. Han fikk fengselsstraff på fire år og må betale oppreisning på 283.000 kroner til offeret.

Den andre 23-åringen er dømt til fengsel i ett år og ti måneder for medvirkning til grov vold, grove trusler og frihetsberøvelse. 30-åringen er dømt til fengsel i 2,5 år for grov vold, grove trusler, frihetsberøvelse og narkotikaoppbevaring.

De to må betale oppreisning til offeret med 47.000 kroner hver.

Avisen skriver at de tre mennene beskyldte offeret for å ha solgt narkotika til mindreårige jenter. Offeret innrømte å ha solgt narkotika på vegne av 30-åringen, men nektet for å ha solgt heroin til unge jenter.

Han skal ha blitt bedt om å møte i en bolig på Grefsen, og det var der mishandlingen og volden utspilte seg.