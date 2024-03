Kvinnen, som ble født i 1920, kjørte bilen sin gjennom sentrum av den lille byen Bondeno nord i Italia. Politiet ble klar over henne fordi hun kjørte raskt og gjentatte ganger gjennom de samme gatene rundt klokka 1 på natta, ifølge italiensk politi.

Da hun ble stanset, oppdaget politiet at førerkortet hennes utløp for to år siden, og at hun ikke lenger hadde forsikring på bilen. Følgelig ble bilen konfiskert og tauet.

Kvinnen ble kjørt hjem av politiet. Hennes forklaring er at hun hadde begitt seg ut på kjøretur for å besøke venner utenbys. Bondeno ligger i regionen Emilia-Romagna og har rundt 15.000 innbyggere.