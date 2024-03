– Kongen legges inn på Rikshospitalet for undersøkelser. Kongen blir værende på sykehuset i noen dager, for behandling og ro, skrev Kongehuset i en oppdatering like etter klokken 23.

Da hadde flyet med kong Harald nettopp landet.

Han forlot flyplassen rundt en halv time senere i en intensivambulanse, som var en del av en lengre kortesje.

Kongen ankom Rikshospitalet 12 minutter over midnatt og kjørte rett inn på akuttmottaket. Dermed tok den lange reisen fra Malaysia i overkant av 18 timer.

Kong Harald forlot Langkawi i Malaysia like etter klokken 6 søndag morgen norsk tid. Like etter klokka 14 norsk tid mellomlandet flyet i Sharjah i De forente arabiske emirater, og halvannen time senere lettet det igjen, ifølge overvåkingstjenesten Flightradar24.

Kongen skal etter planen være sykmeldt i to uker, og kronprins Haakon overtar oppgavene hans, skrev kongehuset i en pressemelding tidlig søndag morgen.