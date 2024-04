Dersom det foreslåtte forliket som ble registrert mandag, blir godkjent i retten i San Francisco til sommeren, må Google slette milliarder av dataposter til folk som søkte anonymt på Chromes nettleser.

– Dette forliket er et historisk skritt mot å kreve at dominerende teknologiselskaper er ærlige når de opplyser til brukerne om hvordan de samler og benytter brukerdata og sletter innsamlet data, sier advokat David Boies.

Forliket innebærer ingen erstatning, men gir Chrome-brukere som føler seg misbrukt, anledning til å saksøke Google på egen hånd.

Bakgrunnen for saken var Chromes inkognito-innstilling som ga brukerne inntrykk av at deres surfing på nettet ikke ble sporet av Google. Men interne eposter i Google viser at brukerne ble sporet av Google, blant annet for å selge reklame.