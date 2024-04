– Jeg tenker at dette er svært alvorlig, sier SVs gruppeleder i kommunen Jørgen Skogan til NRK.

De borgerlige partiene ville senke eiendomsskatten og hente pengene ved effektivisering. I budsjettet var de imidlertid ikke tydelige på hvilke områder pengene skulle hentes fra, noe SV, MDG og Rødt mente var ulovlig.

Nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken gitt dem medhold i at budsjettet var feil, men feilen er ikke så stor at hele budsjettet må erklæres for ugyldig.

Til NRK sier ordfører Kjartan Berland (H) at feilen ikke vil få noen alvorlige konsekvenser.

– Det er ikke noe hyggelig når vi gjør en slik teknisk feil, men jeg vil ikke dramatisere dette så veldig mye, for økonomien til Lillestrøm kommune er solid. Det skriver også Statsforvalteren i sin vurdering, sier Berland til kanalen.