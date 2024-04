– Han døde hjemme i Ålesund, på sykehjemmet der han har bodd den siste tiden. Far var helt klar i hodet inntil siste dag, sier Finnes i en uttalelse til VG.

Jonny Edvin Finnes jobbet som kontorsjef og fikk kongens fortjenstmedalje i 2004, som gis til personer som har utført et verdifullt arbeid for samfunnet.

Høyre-leder Erna Solberg (63) og hennes mann Sindre Finnes (59) hadde akkurat startet påskeferien da de mottok dødsbudskapet.

– Det er klart det har vært en annerledes påske. Det er mange tanker og vemod som melder seg i en sådan stund. Det gjør godt å vite at far har hatt et rikt og langt liv, sier Finnes til VG.