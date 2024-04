– Turister som bodde på hotell som ble evakuert under skogbrannene på Rhodos i juli 2023, kan få økonomisk assistanse, heter det i en kunngjøring fra det greske turistdepartementet.

De som fikk ferien ødelagt og krever slik erstatning, må registrere seg på en nettside som er opprettet av departementet.

Erstatningen vil tilsvare opptil seks netter på samme type hotell som man bodde på i 2023.

For dem som hadde dobbeltrom på et trestjerners hotell er erstatningen på 50 euro per natt, begrenset til 300 euro for hele oppholdet. Det tilsvarer i underkant av 3500 kroner.

De som bodde på familierom på et femstjerners hotell kan få utbetalt opptil 5.800 kroner i erstatning, heter det.

Erstatningen utbetales imidlertid kun dersom man bestiller et nytt opphold og besøker Rhodos innen 31. mai eller mellom 1. oktober og 15. november i år.

Turister som bodde i leide leiligheter eller hus får ingen erstatning for tapt ferieopphold.

Rundt 20.000 mennesker ble i juli i fjor evakuert fra Rhodos, der nærmere 18.000 hektar skog ble lagt i aske.