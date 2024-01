– Dommen er som ventet og tydelig. Vi opplever at staten har gjort en grundig jobb i løpet av de 15 årene saksbehandlingen har funnet sted og er glade for at retten anerkjenner at våre tillatelser og konsesjoner er gyldige, forteller Ivar S. Fossum som er administrerende direktør i Nordic Mining i en pressemelding.

Avgjørelsen betyr at Nordic Mining får lov til å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

– Nordic Mining fortsetter med den høye byggeaktiviteten og ser fram til produksjonsoppstart i andre halvdel av 2024, sier Fossum.

Selskapet har investert omtrent 1,1 milliarder kroner i Engebø-prosjektet, og det har tatt tid å få på plass alle tillatelser. I pressemeldingen skriver selskapet at de har brukt rundt 15 år på å få tillatelser og konsesjoner til å etablere virksomheten.