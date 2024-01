Alle personer som har enten gått, syklet eller kjørt i nærheten av parkeringsplassen på sykehuset i Elverum mellom klokken 21 og 23, bes ta kontakt med politiet.

Det samme gjelder personer som har gått i Kirkevegen og Solvegen i det samme tidsrommet.

– Det er viktig for politiet å komme i kontakt med disse personene for å høre hva de kan ha sett eller hørt, slik at vi kan danne oss et best mulig bilde av hva som har skjedd, sier leder for etterforskningsseksjonen Roger Næss ved Elverum politistasjon.

Politiet kan kontaktes på telefon på 02800.

Det var like før klokken 22 mandag kveld at politiet fikk melding om at kvinnen var blitt borte i forbindelse med et besøk på sykehuset. Under tre timer senere ble kvinnen funnet skutt og drept i en bil ikke langt unna. I samme bil ble den antatte gjerningspersonen funnet hardt skadd. Mannen døde senere av skadene.